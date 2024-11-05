Песня Klavdia Petrivna стала саундтреком к новогодней комедии "Потяг у 31 грудня"

Песня популярной певицы Klavdia Petrivna "Зима" стала саундтреком к новогодней комедии "Потяг у 31 грудня".

Картина стартует в прокате уже 1 января, а пока что предлагаем ознакомиться с сюжетом. В ленте речь пойдет о Николае Ивановиче — проводнике поезда, который направляется во Львов 31 декабря. Мужчина готовится выйти на пенсию и отправляется в свой последний рейс, тщетно надеясь на беззаботное путешествие.

Судьба свела в одном вагоне пассажиров, у которых, на первый взгляд, нет ничего общего. В поезде собралась невеста Леся, которая сбежала со свадьбы и прячется от возлюбленного Максима, который очень хочет помириться. Среди других пассажиров бухгалтер-интроверт Игорь и беременная Ирина, постоянно нарушающая личное пространство своего спутника. Мужчина любит тишину и покой, соблюдает строгий график и всегда живет по распорядку.

Кадр из фильма "Потяг у 31 грудня"

В другом купе супруги Петриненко: Алексей и Тамара наконец-то смогут поговорить о главном. Неожиданный поворот в жизни происходит у застенчивого молодого парня Олега, отношения с женщинами которого всегда были напряженными. Но появление в его купе страстной Соломии это меняет. И только известный актер успешного украинского сериала о врачах Андрей Исаенко остается наедине, чтобы спокойно выспаться до самого Львова. Но и в его планы вмешивается судьба.

Кадр из фильма "Потяг у 31 грудня"

Особый колорит добавляют работники вагона-ресторана Петр Петрович и Мария Павловна, которые очень любят зарабатывать деньги, работая в паре. И неожиданное появление хоть каких-нибудь пассажиров в их вагоне дает возможность им обогатиться на этом "пустом" рейсе.

Кадр из фильма "Потяг у 31 грудня"

"Это должен быть обычный рейс в обычном поезде, но может ли быть обычный рейс в канун Нового года? Что-то обязательно должно было пойти не так", — интригуют создатели в первом трейлере ленты.

Незапланированная остановка принуждает каждого переосмыслить жизненные принципы. Удастся ли пассажирам "поезда жизни" найти мир между собой, чем закончится новогоднее путешествие и какое чудо подготовила праздничная ночь героям, зритель узнает уже этой зимой.

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