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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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Песня Рыбчинского, которой более 30 лет, неожиданно стала пророческой: что композитор рассказал

Композитор вспомнил, как в молодости написал одно из своих самых известных произведений и почему впоследствии его содержание приобрело для него болезненное значение.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Евгений Рыбчинский

Евгений Рыбчинский / © ТСН

Украинский поэт и композитор Евгений Рыбчинский поделился историей создания песни «Чертополох», которая за годы превратилась для него в мучительное напоминание о пережитых разочарованиях и потерях.

Художник вспомнил, как работал над композицией в октябре 1994 года. Тогда ему еще не исполнилось 25 лет. Он был полон энергии, вдохновения и веры в собственное будущее. Несмотря на это, в песне уже звучали мотивы тоски и печали. Тогда автор воспринимал их только как художественный замысел. Однако с течением времени смыслы написанных строк приобрели для него совсем другое значение.

Рыбчинский признался, что впоследствии сам оказался в обстоятельствах, о которых когда-то писал в своем творчестве.

Евгений Рыбчинский

Евгений Рыбчинский

«Я написал эту песню в октябре 1994 года. Мне не было и 25. Я был счастливым, успешным, вдохновленным и считал, что все будет продолжаться бесконечно. Писал о печали и грусти, хотя испытывал радость и удовольствие. Но прошло немного лет и все, о чем я писал, стало моей печальной реальностью: разочарование, боль, потери, печаль, отчаяние и неопределенность… "Чертополох", пожалуй, лучшее, что я написал».

Особое место этой композиции в творчестве Рыбчинского объясняется не только ее содержанием. В «Чертополохе» он объединил сразу две роли — написал и текст, и музыку. В других своих работах поэт нередко выступал именно как автор слов, в то время как музыкальную часть создавали другие композиторы.

Евгений Рыбчинский

Евгений Рыбчинский

Для автора эта песня стала чем-то значительно большим, чем успешным творческим наследием. Спустя десятилетия она напоминает ему о том, как меняется жизнь и как написанные когда-то строчки могут неожиданно отозваться в личном опыте.

Напомним, недавно 81-летний Юрий Рыбчинский закружил в вальсе жену и умилил фанов. Супруги вместе более 50 лет.

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