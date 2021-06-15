Песня "ШУМ" группы Go_A бьет рекорды по прослушиванию в США

Трек уверенно наступает на пятки победителю "Евровидения" Måneskin.

Песня "ШУМ" группы Go_A, которая в этом году представляла Украину на "Евровидении-2021" уверенно продолжает покорять мир.

На этот раз композиция добралась и США, где вошла в ТОП-50 популярных треков в Соединенных Штатах. Об этом участники Go_A рассказали в Instagram:

"Нашумели в ТОП 50 популярных треков в США. Сейчас "SHUM" находится на второй строчке и продолжает звучать со всех уголков мира", — говорится в сообщении.

instagram.com/go_a_band

Отметим, что группа наступает на пятки группе-победителю музыкального первенства Måneskin. Правда, в Америке сейчас до дыр заслушивают не победную Zitti e buoni, а I wanna be your slave.

Напомним, что в конце мая песня Go_A заняла первое место в рейтинге мировых трендов Spotify.

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