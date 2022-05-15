Песню победителя "Евровидения-2022" Kalush Orchestra перевели на язык жестов — видео

Песня, с которой Kalush Orchestra победил на "Евровидении-2022", стала хорошо известна и узнаваема.

Ее пел чуть ли не каждый участник международного конкурса. Более того, на трек Stefania уже и начали делать каверы.

Соучредительница и председатель Всеукраинской ассоциации переводчиков жестового языка и людей с инвалидностью Наталья Кравцова решила же перевести композицию на язык жестов и записать видео.

"Друзья, привет! Сегодня вышел долгожданный клип Stefania. Мы его снимали в Буче, Ирпене, Гостомеле и Бородянке. Эти кадры бьют очень глубоко и больно", — написала в посте Наталья.

Отметим, группа Kalush Orchestra сегодня, 15 мая, выпустила эмоциональный клип на Stefania, снятый в руинах Бучи и Ирпеня. Лидер коллектива посвятил эту композицию своей маме. Но с началом полномасштабного вторжения России в Украину Stefania стала для многих символом борьбы и несгибаемости.

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