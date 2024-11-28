Петр Черный назвал причину развода с женой после 26 лет брака: "Я виноват, делал ошибки"

Заслуженный артист Украины Петр Черный впервые назвал причину развода с женой Дианой.

Супруги прожили в браке 26 лет, однако решили разойтись разными путями. Сначала артист уверял, что это произошло из-за работы. Однако в интервью Славе Демину Петр Черный приоткрыл занавес личной жизни. Оказалось, что в супружеской жизни пары присутствовали обиды друг на друга и измены. Певец признается, что у него были интрижки на стороне, о которых узнала Диана. В конце концов, женщина отомстила артисту – влюбилась в другого мужчину. Сам Петр Черный сожалеет об изменах и говорит, если бы вернул время назад, то такого бы не произошло.

Петр Черный / Фото: скриншот с видео

"У нас была обида друг на друга, но мы не отпускали. Я обидел тем, что у меня была встреча с девушкой. Измена… Сначала это был просто флирт, а Диана об этом узнала и отомстила. Она полюбила другого. Я виноват в этом. .Когда я делал ошибки, в этот момент работал инстинкт. Если бы сейчас вернуть время назад, я бы не изменил", - признался исполнитель.

Артист поделился, что вообще не принимал нового избранника жены. Более того, Петр Черный хотел его уничтожить физически, однако сын отговорил от этого решения. Сейчас же Диана сама. Артист тоже не находится в отношениях. Исполнитель признается, что у них с бывшей женой были мысли сойтись, но пока что не сложилось с этим.

Петр Черный с бывшей женой и сыном / Фото: instagram.com/petrcherny

"Сейчас Диана сама. Я тоже себе другой женщины не нашел. Мы пробовали, мы и не раз говорили, но мне кажется, всему свое время. Не знаю, что будет дальше", — поделился певец.

Петр Черный также признает, что их разрыв пошел Диане на пользу. По словам певца, бывшая жена очень сильно изменилась, они стали лучше общаться, у них появились общие интересы. Правда, их отношения сейчас такие, как между братом и сестрой.

Петр Черный / Фото: скриншот с видео

"Я сейчас удивляюсь, как она изменилась. Даже сейчас по телефону мы лучше общаемся и в жизни тоже. У нас есть общие интересы. Единственное, что это как брат и сестра", — поделился артист.

Напомним, недавно актриса Анна Сагайдачная заговорила о причинах развода с мужем. Также артистка призналась, кто стал инициатором этого решения.

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