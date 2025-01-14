Певца Wellboy избили в Киеве: в полиции прокомментировали инцидент и раскрыли, что произошло

В полиции прокомментировали инцидент с избиением украинского певца Wellboy, настоящее имя которого Антон Вельбой.

На исполнителя напали в Киеве в ночь на 13 января, о чем он сообщил в соцсетях. Детали артист не раскрывает и отказывается комментировать. Wellboy лишь отметил, что его избили "люди в милитари форме" и он был вынужден обратиться за помощью к врачам.

Проект "ЖВЛ представляет" обратился за комментариями в полицию. Правоохранители сообщили, что выясняют обстоятельства нападения и уже открыли уголовное производство по факту избиения Антона Вельбоя и нанесения ему легких телесных повреждений.

Wellboy избили / Фото: instagram.com/a.wellboy

"В настоящее время выясняются обстоятельства нападения и по указанному факту начато уголовное производство за нанесение легких телесных повреждений. Нападающим грозит штраф до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или 200 часов общественных работ, или исправительные работы на срок до одного года", — прокомментировали в правоохранительных органах. .

Wellboy избили / Фото: instagram.com/a.wellboy

Напомним, в ночь на 13 января Wellboy избили в Киеве. В детали артист не вникал. Он лишь сообщил, что с травмами был вынужден обращаться за помощью к врачам. Кто именно избил певца – неизвестно. Wellboy говорит, что это сделали "люди в милитари форме".

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