Певца Wellboy побили в Киеве: стало известно имя нападающего и причины конфликта

Столичная драка певца Wellboy, настоящее имя которого Антон Вельбой, с военнослужащими все больше приобретает огласки.

Так, впервые вторая сторона конфликта показалась на публике. Ими стали украинские военнослужащие, которых Антон раньше называл "людьми в форме милитари". Они записали свои комментарии и предоставили их эксклюзивно "ЖВЛ представляє".

Одним из свидетелей вечерней драки в столице оказался Антон "Джигит" Гаспарян, приехавший в заведение с побратимами и двумя блогерами после того, как они забрали помощь войску в Киеве. Там компания пересеклась из Wellboy. Один из побратимов был знаком со звездой, и все оказались в одном сообществе.

Впрочем, между военным и артистом поднялся конфликт. По словам Гаспаряна, Вельбой вел себя достаточно агрессивно и проявлял неуважение к военным нецензурными жестами и позорными действиями. Свое обвинение боец подтвердил видеодоказательствами.

"Один из наших побратимов решил объяснить и говорит: "Мы военные, а ты нас называешь д*лбо*бами… и непосредственно выполняешь задачи (показывает нецензурные жесты – прим. ред.)". На что тот снял свою обувь, носок и просто поднес к его лицу, сказав "понюхай", — отметил военнослужащий Антон Гаспарян.

Почему на самом деле избили Вэлбоя? Горячий эксклюзив! ЖВЛ представляет

Компания украинских защитников после нарастания конфликта покинула заведение. Но вдогонку певец нецензурно обматерил бойцов. После этого у блогера Лелика, который был в компании с военными, лопнуло терпение и он начал драку с Wellboy:

"Налетел на него, нанес несколько ударов. После чего мы собрались и ушли. А он все равно к нам кричал, матерился, но мы не хотели продолжать этот конфликт", — объяснил блогер Лелик.

В свою очередь, "ЖВЛ представляє" обратилось к Wellboy с официальным запросом с просьбой расставить все точки над "i". Однако команда артиста пока воздерживается от комментариев. В то же время лейбл, в который входит 24-летний исполнитель, обещает все же разъяснить ситуацию, но несколько позже и предоставить свои видеодоказательства.

Напомним, ранее полиция прокомментировала драку с участием украинского певца Wellboy и военнослужащих, которая началась в ночь на 13 января. Правоохранители уже открыли уголовное дело.

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