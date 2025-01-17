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Певца Wellboy побили в Киеве: стало известно имя нападающего и причины конфликта

Певца Wellboy побили в Киеве: стало известно имя нападающего и причины конфликта

Певца Wellboy побили в Киеве: стало известно имя нападающего и причины конфликта

Wellboy и блогер Лелик

Вторая сторона конфликта повергла в шок новыми подробностями.

Столичная драка певца Wellboy, настоящее имя которого Антон Вельбой, с военнослужащими все больше приобретает огласки.

Так, впервые вторая сторона конфликта показалась на публике. Ими стали украинские военнослужащие, которых Антон раньше называл "людьми в форме милитари". Они записали свои комментарии и предоставили их эксклюзивно "ЖВЛ представляє".

Одним из свидетелей вечерней драки в столице оказался Антон "Джигит" Гаспарян, приехавший в заведение с побратимами и двумя блогерами после того, как они забрали помощь войску в Киеве. Там компания пересеклась из Wellboy. Один из побратимов был знаком со звездой, и все оказались в одном сообществе.

Впрочем, между военным и артистом поднялся конфликт. По словам Гаспаряна, Вельбой вел себя достаточно агрессивно и проявлял неуважение к военным нецензурными жестами и позорными действиями. Свое обвинение боец подтвердил видеодоказательствами.

"Один из наших побратимов решил объяснить и говорит: "Мы военные, а ты нас называешь д*лбо*бами… и непосредственно выполняешь задачи (показывает нецензурные жесты – прим. ред.)". На что тот снял свою обувь, носок и просто поднес к его лицу, сказав "понюхай", — отметил военнослужащий Антон Гаспарян.

Почему на самом деле избили Вэлбоя? Горячий эксклюзив! ЖВЛ представляет

Почему на самом деле избили Вэлбоя? Горячий эксклюзив! ЖВЛ представляет

Компания украинских защитников после нарастания конфликта покинула заведение. Но вдогонку певец нецензурно обматерил бойцов. После этого у блогера Лелика, который был в компании с военными, лопнуло терпение и он начал драку с Wellboy:

"Налетел на него, нанес несколько ударов. После чего мы собрались и ушли. А он все равно к нам кричал, матерился, но мы не хотели продолжать этот конфликт", — объяснил блогер Лелик.

В свою очередь, "ЖВЛ представляє" обратилось к Wellboy с официальным запросом с просьбой расставить все точки над "i". Однако команда артиста пока воздерживается от комментариев. В то же время лейбл, в который входит 24-летний исполнитель, обещает все же разъяснить ситуацию, но несколько позже и предоставить свои видеодоказательства.

Напомним, ранее полиция прокомментировала драку с участием украинского певца Wellboy и военнослужащих, которая началась в ночь на 13 января. Правоохранители уже открыли уголовное дело.

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