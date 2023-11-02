Певца-защитника Виталия Козловского "похоронили" в России: реакция артиста

Украинского певца Виталия Козловского, который сейчас защищает Украину от российских оккупантов в составе ВСУ, "похоронили" в России.

Соответствующая информация появилась в одном из российских пропагандистских Telegram-каналов. В сообщении говорится, что Козловский "погиб" на фронте.

Сам артист-защитник уже поспешил отреагировать на слухи, распространенные пропагандистами. Он успокоил поклонников, что с ним все хорошо и попросил проверять информацию, прежде чем верить ей:

"Мне люди показали новость, где наши конченые соседи меня уже успели похоронить. Я жив, со мной все хорошо. И благодарю всех, кто волновался. Времена такие, что информацию надо очень тщательно проверять и даже узнав самое страшное из неофициальных источников о ком-то из ваших близких, не спешите паниковать. Вероятно, это ошибка или просто манипуляция и фейк", – подчеркнул Козловский.

Россияне "похоронили" Козловского

Артист-защитник также отметил, что если враги уже манипулируют смертями живых и в ход идут такие дешевые методы, "значит дела у них, наверное, очень плохи".

Напомним, ранее подруга Виталия Козловского рассказала о его службе на фронте и поделилась историей, как он попал под обстрел и едва не погиб. По словам блогерши, артист тогда уже попрощался с жизнью.

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