Известный украинский певец рассказал о дружбе с Зибровым и какой совет он получил от его жены

Украинский певец Андрей Кравченко, который недавно рассказывал о готовности мобилизоваться, признался, какой совет получил от жены певца Павла Зиброва Марины.

В интервью Соломии Витвицкой Андрей поделился историей знакомства с Павлом Зибровым. По словам, артиста все начиналось еще во время учебы в университете. Как выяснилось, он учился в одной группе с племянником Павла Николаевича. Таким образом, Кравченко и посчастливилось познакомиться с его семьей поближе. Поэтому певец часто может совещаться с семьей Зибровых. В частности, недавно возлюбленная Павла Марина назвала Кравченко его рабочую сторону лица.

Павел Зибров и Андрей Кравченко

"Очень часто я пересекаюсь с семьей Зибровых. Бывает, что я даже за советами звоню Павлу Николаевичу, но всегда рядом Марина Владимировна (жена Павла Зиброва – прим. ред.) и иногда мы с ней тоже говорим. Для меня это награда, что я знаю таких людей. Когда я был в университете, я учился с племянником Павла Зиброва Назаром Давыдовским. Он, кстати, сейчас священнослужитель. И когда мы сидели за кофе с ним, то говорили за Павла Николаевича. И так я с ним и познакомился. И когда говорил с Мариной Владимировной, она говорит, что моя рабочая сторона лица левая, где ямочка. И я прислушиваюсь", - рассказал певец для ТСН.ua.

Напомним, недавно Андрей Кравченко ответил на упреки, что он копирует певца Олега Винника.

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