Певец Дмитрий Волканов довел до слез видео первой встречи с бабушкой, которая три года жила в оккупации

Артист рассказал, как его родной человек выехал из Бердянска.

Украинский певец Дмитрий Волканов довел до слез трогательным видео, как впервые за три года встретился с бабушкой.

Исполнитель родом из Бердянска. Когда российские захватчики оккупировали город, Волканов находился в Киеве, а его родные оказались в оккупации. Мама артиста выехала, и вот наконец-то на этот шаг решилась и бабушка исполнителя. Певец говорит, что его родной человек пересек границы трех стран, четыре дня ехал в автобусе и наконец прибыл в Киев.

Дмитрий Волканов опубликовал трогательное видео, как встретился с бабушкой на киевском железнодорожном вокзале. Подписчики исполнителя в комментариях делились, что у них просто слезы наворачиваются на глаза.

Певец Дмитрий Волканов растрогал видео встречи с бабушкой, которая три года жила в оккупации

"Более трех лет прошло с того дня, когда мы виделись в последний раз. У нас забрали такую возможность, у нас забрали дом... Три года звонков, плохая связь, отсутствие в Сети неделями... И вот тот миг, когда жажда жизни и свободы побеждает! Человек в почти 70 лет бросает все и едет к своим детям, через три страны, четыре дня сидя в автобусе и стоя на границах по 18 часов ради этих объятий… Плачу от счастья…", — поделился артист.

К слову, вскоре Дмитрий Волканов порадует поклонников. Исполнитель 31 марта отыграет концерт в Киеве в Октябрьском дворце.

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