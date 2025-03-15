Певец Фагот с оружием в руках вспомнил первые дни службы в украинской армии

Участник группы "ТНМК" Олег Михайлюта, известный как Фагот, рассказал о своей добровольной службе в ВСУ.

Так, в День украинского добровольца Олег в своем Facebook поделился воспоминаниями о первых днях полномасштабного вторжения. Тогда он встал на защиту Украины и пошел в батальон "Реванш". Как говорит Фагот, принять решение служить добровольцем было непросто:

"Это был третий день главного кипиша моей жизни, было немного страшно, но я понимал, что бежать никто никуда не будет. Так я попал в "Реванш". Спасибо, братья, за понимание и поддержку! И низкий поклон каждому добровольцу!" – написал звезда.

Фагот / Фото: facebook.com/olegfahot.mykhailiuta

Фагот / Фото: facebook.com/olegfahot.mykhailiuta

Также Михайлюта поделился фотографиями со времен своих учений, еще раз поблагодарив каждого добровольца.

"Я не хочу никого убивать, но когда тебя хотят уничтожить, а ты хочешь жить — выбора у тебя немного, и ты идешь и учишься... Низкий поклон каждому добровольцу. Честь", — добавил Фагот.

Напомним, недавно музыкант и писательница Ирэна Карпа резко возмутилась украинцами, которые за границей общаются на русском, и назвала причину.

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