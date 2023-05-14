Певец из Молдовы со сцены "Евровидения-2023" прокричал слова благодарности Украине: "Спасибо за мир"

Молдавский певец Паша Парфений выступил в финале конкурса "Евровидение-2023" с песней Soarele şi Luna.

После своего выступления исполнитель мощно обратился к украинцам и поблагодарил их за то, что они борются за мир не только в своей стране.

"Украина, спасибо за мир в Молдове! Молдова – это Европа!", — прокричал со сцены Парфений.

Певец с начала войны в Украине в 2014 году поддерживает Украину. Как рассказывал Паша раньше, его бабушка живет в Виннице и у него родственники из Украины, поэтому для него наша страна также близка.

Отметим, что прямо во время гранд-финала "Евровидения-2023" российская армия начала обстрелы украинских городов. Группа TVORCHI отреагировала на удары по родному Тернополю в прямом эфире песенного шоу и поддержала своих сограждан.

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