Певец из Румынии прокричал мощный антивоенный призыв со сцены "Евровидения-2023"

19-летний представитель Румынии Theodor Andre i на песенном конкурсе "Евровидение-2023" вышел на сцену второго полуфинала с важным посылом.

Певец представил яркий номер под песню DGT (Off and On), в которой он спел о том, как любовь и страсть вступают в противодействие со здравым смыслом. Theodor Andrei начал выступление с лирического поступления на гитаре, а затем расстегнул пиджак и спел на фоне безудержного пожара.

Свое выступление участник из Румынии завершил очень важным и актуальным антивоенным призывом.

"Занимайтесь любовью, а не войной!", — прокричал со сцены "Евровидения-2023" певец.

Отметим, что попасть в финал конкурса Румынии в этом году не удалось. В эфире второго полуфинала стало известно, кто поборется за главный приз "Евровидения-2023" в финале 13 мая.

Читайте также: