Певец из Южной Кореи на украинском эмоционально перепел хит Дорофеевой и Пивоварова "Думи"

В Сети набирает популярность кавер-версия на хит "Думи" тренера "Голосу країни" Нади Дорофеевой и Артема Пивоварова, которую сделал музыкант из Южной Кореи Лео.

Лео активно поддерживает украинцев и говорит о том, что происходит в нашей стране, в своих соцсетях. Для того чтобы записать кавер на песню "Думи" Лео специально выучил текст на украинском и своей версией трека вызвал мурашки по коже у людей.

"LEO, спасибо тебе, прекрасное пение!", "Лео, ну это было круто. Заставил потрепаться мое сердце", "В который раз в восторге от этого певца: его преданности украинской песне, его трудолюбию и поддержке украинцев своим замечательным голосом", — пишут юзеры.

Отметим, что это уже не впервые Лео поет на украинском. Как рассказал корейский исполнитель, он узнал об Украине, когда россия совершила полномасштабное вторжение в нашу страну. Лео начал следить за ходом событий в Украине после того, как услышал историю 9-летней девочки, трагически погибшей при обстреле российскими оккупантами ее родного города.

В одном из своих предыдущих видео Леоз обратился к украинцам с речью, где рассказал, что был шокирован зверствами россиян:

"Я не мог поверить в это. Это было жесткое военное преступление. Я был настолько злой, но ничего не мог сделать для Украины. Поэтому я начал петь. Я не знал, дойдет ли мой маленький голос из другого уголка мира, или нет, но я пел... А потом случилось чудо, мои песни дошли до украинцев. Я получал от вас много приятных сообщений с благодарностью. Именно поэтому я не могу перестать для вас петь. Пока война не закончится, я буду с вами. Не волнуйтесь, вы не одиноки, весь мир на стороне Украины. Не оставляйте надежды, боритесь до конца. В конце концов, Украина победит! Слава Украине!" – сказал на украинском Лео и спел гимн Украины.

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