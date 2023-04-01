Певец Julik ошеломил суммой, которую удалось собрать для ВСУ во время мини-тура Европой

Украинский певец Julik отправился в благотворительный тур по Европе в компании Заслуженного артиста Андрея Залиска.

Исполнители дали несколько концертов в европейских городах, чтобы собрать средства на нужды Вооруженных сил Украины.

Во время выступлений музыкантам удалось собрать потрясающую сумму – более 845 тысяч гривен. Благодаря собранной сумме Julik и Залеско присоединились к покупке двух скорых медицинских карет, двух авто, дрона и более 1500 медицинских аптечек для наших защитников.

Фото: facebook.com/julik.project

"Более месяца, ночевки в аэропортах, ночлег в студенческой коллегии в Риме, и все это с одним рюкзаком на плечах. В рюкзак поместил концертный образ, нижнее белье и несколько футболок. Но все это ничто, по сравнению, как борются наши ребята за нашу независимость и победу! Мы рады, что нам удалось собрать за тур неплохую сумму средств", — рассказал Julik в Facebook.

Фото: facebook.com/julik.project

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