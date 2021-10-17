Певец K-Maro рассказал о своем друге-украинце: "Он обрадовался, когда я приехал в Украину"

Певец K-Maro рассказал о своем друге-украинце: "Он обрадовался, когда я приехал в Украину"

Они познакомились в Канаде.

Известный канадский певец и музыкальный продюсер K-Maro рассказал, что у него есть друг-украинец.

Они познакомились в Канаде, где сейчас живет певец. Звезда рассказал "Світському життю", что его друг хоть и не говорит на украинском, однако многое рассказывает певцу об Украине.

"У меня есть друг-украинец. Однако, он переехал в Канаду, когда ему было три года. Он не говорит на украинском, хотя многое мне рассказывает об этой стране. Он искренне радовался, когда я начал здесь гастролировать", — вспомнил артист.

K-Maro / instagram.com/cyrilkamar

Заметим, K-Maro стал известным всему миру благодаря своему хиту Femme Like U. Кроме этого, артист получает немалые гонорары. Однако, как говорит K-Maro, эти деньги он инвестирует и помогает молодым артистам. Как говорит певец, ему постоянно нужно чем-то заниматься, ведь он карьерист.

Кстати, жена звезды также не может усидеть на месте. Как признался певец, ему повезло встретить именно такую женщину, с которой он идет вместе по жизни.

K-Maro с женой / instagram.com/cyrilkamar

"Я счастлив, что однажды встретил ее на своем пути. Со мной тяжело жить, я всегда много работаю, у меня сложный характер. Мне повезло встретить женщину, с которой мы через все проходим вместе", - признался исполнитель.

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