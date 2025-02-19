Певец Kishe рассказал о серьезных проблемах со здоровьем и о необходимой ему операции

Украинский певец Kishe, настоящее имя которого Андрей Свирский, рассказал о серьезных проблемах со здоровьем.

Артист признался, что сейчас не может полноценно двигаться. Ходить без трости Kishe помогают только обезболивающие. А все потому, что исполнитель страдает от серьезных проблемам со спиной еще с 2003 года. Однако сейчас недуг напомнил о себе с новой силой. Артист в комментарии "ЖВЛ представляет" говорит, что эта болезнь мучает многих людей, а возникает она на фоне постоянного сиденья и неправильной осанки.

"Это такая механическая вещь, которая не дает мне полноценно двигаться, бегать, прыгать. Но я могу быть полезным в других вещах, поэтому я делаю концерты. По сути, с этой болезнью сталкивается каждый четвертый человек на планете. Таким образом мы расплачиваемся за наше сиденье, вождение, беспомощную и неправильную осанку", - поделился исполнитель.

Kishe / Фото: instagram.com/kishe_official

Kishe перенес операцию более 15 лет назад, но ему необходима новая. Однако музыкант отказывается от хирургического вмешательства. По словам певца, государственным врачам он не доверяет, а вот операция в частной клинике стоит 10 тысяч евро, а этих средств у него нет. Поэтому Kishe сейчас проходит реабилитацию с помощью спорта, плавания и музыки. Также исполнителю помогают родные.

"Шесть болтов, четыре титановых дуги… Извините, не согласен делать операцию в Институте нейрохирургии, потому что есть недоверие. Я уже там был. А частная клиника – это 10 тысяч евро на сегодня. Поэтому я стараюсь просто работать над этим", — рассказал артист.

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Напомним, недавно актриса Екатерина Тышкевич рассказывала, что у ее мужа Валентина Томусяка возникли серьезные проблемы со здоровьем. Артистка уже раскрыла симптомы болезни возлюбленного.

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