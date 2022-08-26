Певец LAUD разорвал отношения с продюсером Игорем Тарнопольским: "Было очень много недоработок"

Исполнитель LAUD поделился, что больше не является артистом ENJOY RECORDS под руководством продюсера Игоря Тарнопольского.

Как известно, кроме LAUD Тарнопольский ранее продюсировал Джамалу и Машу Кондратенко. LAUD был последней певческой птичкой продюсера, однако и их рабочие отношения закончились. Об этом исполнитель рассказал "Музвар":

"Игорь Тарнопольский больше не мой продюсер. Мы сегодня пытаемся прийти к соглашению по расторжению юридического договора и завершить сотрудничество. Сейчас у меня нет никаких запретов, но нужно, чтобы юридически обе стороны удовлетворили свои потребности. Мы этим занимаемся…", — объяснил LAUD.

LAUD / Фото: instagram.com/laud_vk

По словам артиста, он чувствовал общую недоработку команды над продвижением его проекта.

"Не хочу сейчас делать никаких серьезных заявлений, но поскольку я уже не работаю с лейблом Enjoy Records, я все-таки считаю, что было очень много недоработок с точки зрения пиара и промо, из-за которых музыку, которую можно было пропустить сильнее и вывести в массы – она не была продвинута, как надо. Мне так кажется", — высказал мнение LAUD.

Полномасштабное вторжение российских оккупантов на территорию Украины заставило певца временно переехать во Львов. Там произошло событие, повлиявшее на один из векторов музыкальной деятельности LAUD – знакомство с молодым исполнителем SHUMEI. Сейчас певцы дают много совместных концертов как в залах, так и под открытым небом на площадях городов. Поэтому когда был объявлен старт Нацотбора на "Евровидение-2023", многие пользователи соцсетей увидели LAUD и SHUMEI на сцене конкурса как дуэт. Однако сам LAUD считает иначе:

LAUD

"Я думаю, что вместе идти на "Евровидение" – это немного другое. Мы сольные артисты. Я уверен, что SHUMEI тоже захочет пойти на "Евровидение" и попробовать собственные силы. Я – 50/50, если честно, после последнего раза, мне сложно принять решение. Буду думать об этом, потому что незакрытый гештальт", – откровенно признался LAUD.

В Нацотборе-2022, куда певец попал как финалист, он был дисквалифицирован из-за того, что конкурсная песня была доступна в сети несколько лет. Сам LAUD подчеркнул, что действительно, в прошлом году с песней команда совершила ошибку.

Сейчас у LAUD много творческих планов. В ближайшем будущем он планирует выпустить песню Stop the war, написанную еще в первый месяц полномасштабной войны. Говорит, что пока не может делать релиз без улаживания всех юридических моментов с экс-продюсером. Также LAUD не исключает, что будет двигаться в сторону европейского рынка.

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