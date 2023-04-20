Певец LAUD шокировал, почему его вырезали из клипа на хит "У цю ніч": "Ты там не нужен"

Украинский певец, выпускник "Голосу країни" LAUD рассказал о разрыве с продюсером Игорем Тарнопольским, известным своим сотрудничеством с Джамалой.

В программе ЖВЛ артист поделился, что разрушаться отношения начали во время премьеры его первого сольного клипа "У цю ніч", ставшего настоящим хитом 2017 года. Правда, из видео на хит исполнителя его просто вырезали:

"Я тогда был неопытным и хотел, чтобы в моей карьере меня сопровождал менеджмент. Игорь всегда пытался выстраивать дружеские отношения, и первое время они были действительно очень дружественными. Но из клипа "У цю ніч" меня просто вырезали. Я спросил, что произошло и они сказали: ты плохо вышел в этом клипе, нам не нравится, как ты там выглядишь, и нам кажется, что ты в этом клипе нам не нужен", — говорит певец.

Полностью разорвать отношения с продюсером удалось только во время полномасштабного вторжения, ведь очень остро встал материальный вопрос.

"Продюсер с самого начала полномасштабного вторжения не находился в Украине. От него я не получил никакой поддержки. Он конечно писал мне время от времени, но это были просто общие фразы, "держись" и так далее. Я наконец-то понял, что ко мне было не очень классное отношение в целом в команде.То есть меня не воспринимали как взрослого человека, как артиста. Я не знал, сколько тратится денег на съемки клипов, на релизы, сколько денег приходит в целом в проект. Плюс я не получал роялти все эти 5 лет. Это самый сложный и болезненный момент для меня", — говорит LAUD.

Певец говорит, что только сейчас понял, что на нем зарабатывали деньги и совсем не занимались развитием карьеры.

"С самого начала меня насторожило в целом, что есть соглашение. Я советовался с родителями, писал, чтобы мне помогли юристы, мы корректировали этот контракт несколько раз, я тогда очень сильно нервничал. Я чувствовал, что мной очень плохо занимались как артистом. Впоследствии я подумал, что действительно больше зарабатывали на мне деньги, чем занимались развитием моей карьеры", — говорит LAUD.

Разойтись полюбовно не удалось, ведь Тарнопольский выдвинул свои условия расторжения контракта.

"Продюсер предложил закончить сотрудничество с возмещением, предложил отступные деньги. Это было в размере однокомнатной квартиры в центре Киева. Я понимал, что это неправильно. И надо как-то договариваться с человеком. Но, к сожалению, какие-либо попытки прийти к какому-то консенсусу ни к чему не привели.. Он начал давать условный запрет на выступления, вообще на мою деятельность как артиста. Также у меня заблокирован YouTube-канал. После событий 14 января, когда ударило по Днепру, у меня было очень сложное эмоциональное состояние, и я понял, что мне нужно выпустить песню "Stop the war", которую я еще год назад написал, когда только все началось, но, к сожалению, из-за условного запрета на релиз новых песен я не смог этого сделать.Сейчас конфликт находится в такой уж крайней точке, и если не удастся решить его мирным путем, то, конечно, уже нужно будет идти в суд и решить это все в судебном порядке", - поделился певец.

Команда проекта ЖВЛ обратилась к Игорю Тарнопольскому для того, чтобы взять комментарий по поводу этой истории. По его словам, такое решение подопечного стало для него настоящим сюрпризом.

"Я предлагал ему продолжать писать музыку, поучаствовать в серии благотворительных концертов в Украине и Европе. Абсолютно неожиданно для меня где-то в мае 2022 года Влад в одностороннем порядке решил разорвать отношения. Влад является полноценным партнером проекта на 30%. Расходы превышали доходы. Влад получал фиксированный доход от концертной деятельности, мы некоторое время снимали ему жилье, у него всегда была студия в распоряжении музыкантов для репетиций и создания музыки, он участвовал в телепроектах, фестивалях как молодой артист, Мне сложно представить лучшие условия, которые музыкант получает на старте проекта", – говорит экс-продюсер LAUD Игорь Тарнопольский.

Также Тарнопольский отметил: пока продолжается война, он не сопротивляется творческой деятельности LAUD. И готов отдать доступ к YouTube, как только они официально завершат сотрудничество.

"Пока нет никакого запрета. Сейчас для каждого украинца важна победа, и каждый должен сделать максимум на своем месте для ее ускорения, а остальное обсудим уже после войны", — сказал продюсер.

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