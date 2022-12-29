Певец MELOVIN попал в аварию: в авто артиста въехал бус

Исполнитель поделился, что у него болит голова и повреждено колено.

Украинский певец MELOVIN рассказал о неприятном инциденте, который произошел с ним на днях.

Так, в сторис своей страницы в Instagram артист поделился, что попал в аварию. Исполнитель ехал в такси за новогодними подарками для своих родных, как вдруг в автомобиль, в котором находился MELOVIN, въехал бус.

MELOVIN попал в ДТП / Фото: instagram.com/melovin_official

Фото с места ДТП артист опубликовал в фотоблоге. К счастью, певец отделался легкими травмами. Как сообщил MELOVIN, после столкновения у него болит голова и повреждено колено.

"Отпраздную этот день как еще один день рождения. Голова болит и колено. Но спасибо Вселенной, что жив", — прокомментировал артист.

MELOVIN попал в ДТП / Фото: instagram.com/melovin_official

Напомним, что месяц назад жена певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова попала в аварию. По словам Екатерины, в ее автомобиль врезался другой. Репяхова отметила, что ДТП произошло по вине другого водителя, именно он нарушил правила дорожного движения.

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