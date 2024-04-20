Певец MELOVIN впервые рассказал о трагической гибели сестры и где находятся его родители

Украинский певец MELOVIN впервые поделился подробностями трагедии в семье.

Так, недавно звезда потерял свою сестру. Она погибла в результате двойного удара вражескими ракетами по Одессе 15 марта. По словам певца, после этого болезненного случая он стал еще больше ценить жизнь в моменте.

"Недавно во время обстрела я потерял сестру. Помните, когда после взрыва чрезвычайники приехали спасать людей и прилетела вторая ракета? Это больно, это разрывает сердце. На следующий день я выступал на свадьбе. Натянул улыбку и уехал... До абсурда, но именно это и помогло мне прийти в себя и понять: "Жизнь – это здесь и сейчас. Не надо медлить", – рассказал артист в интервью Insider.ua.

MELOVIN / Фото: Пресслужба MELOVIN

Кроме того, MELOVIN отметил, что несмотря на это его родители продолжают жить в Одессе и он часто наведывается туда, чтобы отдохнуть в родном городе.

"Мои родители живут в Одессе. При любой возможности я пытаюсь приезжать туда на несколько дней, а может, и больше. В этом году был в родном городе дважды: в январе и в марте, на день рождения папы. Ходил к морю. Хочу поехать туда с концертом. Одесса – особый для меня город, поэтому все происходящее там сейчас болит, каждый раз вызывает переживания", - добавил певец.

Напомним, недавно стало известно о смерти украинского 61-летнего актера Петра Никитина.

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