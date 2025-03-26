Певец Парфенюк неожиданно показался с экс-невестой, которая обвинила его в насилии и унижении

Популярный певец Илья Парфенюк, он же Parfeniuk, неожиданно показался с экс-невестой, блогершей Симбочкой.

В последнее время бывшие влюбленные просто шокируют подробностями их отношений. Особенно после недавних признаний экс-партнеров. В частности, Parfeniuk заявил, что блогерша собирала на него компромат и шантажировала, а Симбочка обвинила певца в насилии и унижении ее, когда она была беременна.

Впрочем, после скандальных признаний бывшие влюбленные неожиданно встретились. Как в Instagram-stories рассказала Симбочка, они с Parfeniuk решили все же прекратить враждовать и найти общий язык друг с другом ради их дочери Софийки, которой уже 31 марта исполнится годик.

Илья Парфенюк и Симбочка / Фото: instagram.com/simbochkka

Блогерша делится, что и она, и Парфенюк вели себя не лучшим образом и виноваты оба. Впрочем, ради будущего совместной дочери перешагнут через себя и попытаются находиться в нормальных родительских отношениях.

"Он приехал к Софийке и все обсудить. В расставании виноваты двое, нам есть за что извиняться друг перед другом. Для будущего нашей дочери нам нужно наладить связь и прекратить ненавидеть друг друга. Нас всегда связывает наша дочь – я перехожу к тому, что я простила ему конкретные поступки", - поделилась блогерша.

Илья Парфенюк и Симбочка

Подробности отношений Ильи Парфенюка и Симбочки

Илья Парфенюк и Симбочка находились в отношениях два года, заручились и стали родителями. Когда их дочери было семь месяцев, пара разошлась. Затем Симбочка начала делиться подробностями их отношений. Блогерша говорила, что певец не уделял достаточно внимания и называл плохой женщиной, а через два месяца после разрыва почти перестал видеться с дочерью и финансово ей не помогал.

Потом заговорил и артист. Он отметил, что бывшая невеста специально провоцировала его на ссоры, собирала компромат и шантажировала. Все их конфликты Симбочка якобы записывала на камеру и угрожала обнародовать ролики. После этого блогерша заявила, что певец жестоко унижал ее во время беременности, таскал за волосы, но, несмотря на это, не избивал. Также Симбочка показала, как исполнитель нецензурно и жестоко поливал ее грязью и агрессивно вел себя.

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