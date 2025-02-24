Певец-воин Тамерлан рассекретил свои бизнесы и сколько денег они приносят во время войны

Участник дуэта TamerlanAlena Тамерлан, который с начала полномасштабной войны служит в рядах ВСУ, рассказал о доходах во время войны.

Как признается артист, кроме службы он также занимается бизнесами. В частности, получает процент от товаров, которые завез в Украину еще во времена коронавируса, а также инвестирует в стартапы. Тамерлан говорит, что в месяц его заработок может достигать пяти тысяч. долларов. Из них на базовые нужды он тратит до 70 тысяч. грн, а остальное вкладывает в бизнесы. В то же время он признался, что не спонсирует карьеру жены-певицы Алены Омаргалиевой.

"Да, бизнес есть. Это несколько направлений, которые мы запускали в период коронавируса: сфера обслуживания. Мы завезли много торговых марок, которые сейчас очень активно продаются в сетях и из этого что-то "капает". Доход приносят и отдельные проекты, в которые мы инвестируем и запускаем. Это стартапы. Также в полномасштабное мы играли с недвижимостью: инвестировали в дома на стадии строительства. Но в декабре 2021 продали. Зарабатываю по-разному. Но есть база – около 60–70 тыс. грн. Все бытовые расходы на мне, но не творчество Алены. Она работает со своими бюджетами. За месяц в среднем я получаю более пяти тысяч долларов", – рассказал Тамерлан в интервью Славе Демину.

Тамерлан, Алена Омаргалиева и их сын / Фото: instagram.com/omargalieva.alena

К тому же, с 2021 года певец работает помощником у товарища, нардепа Андрея Стрихарского. Он уверяет, что никакой зарплаты не получает. Но несмотря на это имеет другое полезное вознаграждение – связи, которые помогают ему снабжать необходимым военных и гражданских.

"Не получаю зарплату. Это на общественных началах. Это бонус работать в общественном секторе, потому что благодаря этому можно договариваться. Нам удалось затянуть много гуманитарной помощи и где-то военной. Потому что я много общаюсь с оборонкомитетом и депутатами. В плодотворном сотрудничестве делаем хорошие вещи", — пояснил артист.

Напомним, недавно Тамерлан делился подробностями жизни мамы в России и почему она не покинет ее во время войны.

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