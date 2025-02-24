Певец-воин Тамерлан высказался о маме и почему она живет в РФ во время войны

Участник дуэта TamerlanAlena Тамерлан, который с начала полномасштабной войны служит в рядах ВСУ, рассказал о маме.

Родной человек исполнителя живет в России. По словам Тамерлана, они до сих пор поддерживают связь и интересуются делами друг друга. Впрочем, это удается делать не слишком часто. Тем не менее, по поводу ее политических взглядов звезда не стал высказываться в целях безопасности родного человека. Также мама Тамерлана не реагирует на его военную службу в ВСУ на территории Курщины. К тому же исполнитель объяснил, что мама не покидает государство-террориста из-за своего "возраста, привычек и страха".

Тамерлан / Фото: instagram.com/omargalieva.alena

"Мы очень мало общаемся. По этому поводу никаких комментариев не было. Как дела она прекрасно понимает. Спрашивает, как внук Тимур и его успехи в школе и спорте. Все в этом кругу. Я бы не хотел на этом акцентировать внимание. Есть много тех, кто понимает, что происходит по ту сторону, но ничего не может сделать. Потому что привычки, возраст и многое тебя держит там. К тому же все они в страхе живут. Уехала молодежь", — отметил Тамерлан в интервью Славе Демину.

Напомним, что недавно певец Олег Скрипка вспомнил, как провел детство в России и удивил, как тогда к нему относились.