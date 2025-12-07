Певец ADAM умер: стали известны дата и место церемонии прощания

ADAM умер

Команда певца ADAM, настоящее имя которого Михаил Клименко, объявила о дате и времени прощальной церемонии.

Как известно, автор хита «Танцюй зі мною повільно» умер после нескольких недель пребывания в коме. К сожалению, сердце Михаила не выдержало последствий тяжелого недуга — туберкулезного менингита. Музыканта не стало в возрасте 38 лет. У него осталась жена Александра и двое детей.

На странице в Instagram покойного ADAM уже обнародовали информацию о предстоящем прощании с артистом. Отмечается, что провести в последний путь Михаила можно будет 9 декабря в Национальной Филармонии Украины, что в Киеве. А вот сам похорон пройдет на Киевщине в селе Лубянка. В то же время желающих принести цветы призывают отказаться от искусственных композиций и брать только живые.

Прощание с певцом ADAM — дата и время

«Прощание с Михаилом состоится во вторник 9 декабря в 10:00 в Национальной Филармонии Украины. Служба в церкви и прощание на кладбище состоится в 13:00 в селе Лубянка. Просьба приносить исключительно живые цветы», — говорится в заявлении на официальной странице ADAM.

Напомним, недавно украинские звезды с болью и слезами отреагировали на смерть коллеги. Свои соболезнования выразили Надя Дорофеева, Александр Пономарев, Леся Никитюк и другие.