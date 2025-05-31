Певец ALEKSEEV заинтриговал новым романом и признался, готов ли к детям: "Мне жаль"

ALEKSEEV / © instagram.com/alekseev_officiel

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Украинский певец ALEKSEEV поделился своим отношением к созданию семьи и рождению детей в непростой для страны период.

Так, впервые за долгое время артист поделился подробностями личной жизни. В комментарии проекту "Люкс ФМ" артист честно рассказал, что пока не видит себя в роли отца. Он сосредоточен на других вещах, и считает, что для семьи нужны стабильность и внутренняя готовность.

"Нет, не готов. Мне кажется, что сейчас надо сосредоточиться на других вещах. Это прекрасно, когда рождаются дети во время войны. Но мне жаль тех родителей, которые переживают каждую ночь. В то же время это все прекрасно, ведь когда на свет появляются новые украинцы - это и есть признак того, что мы непобедимы", - пояснил звезда.

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ALEKSEEV / © instagram.com/alekseev_officiel

На вопрос, свободно ли сейчас его сердце, исполнитель решил не давать прямого ответа, сохраняя интригу. В то же время не исключил возможность романтических отношений: "Ничего не могу сказать по этому поводу".

Напомним, недавно актриса Виталина Библив рассекретила своего мужа, за которого вышла замуж до полномасштабного вторжения.