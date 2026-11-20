Бруно Марс / © Associated Press

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Американский певец Бруно Марс переживает тяжелую потерю — умер его отец Питер Эрнандес.

Трагическим известием исполнитель хитов Just the Way You Are и Grenade поделился в Instagram. На одном из снимков он обнимает отца, который последние дни жизни провел в больнице. Другие фотографии возвращают к воспоминаниям о детстве музыканта и показывают, насколько важную роль сыграл Питер в становлении его творческого пути.

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В своем обращении Бруно признался, что успел последний раз обнять отца на прошлой неделе. Он назвал его человеком, который научил всему, что знает о музыке и поблагодарил за любовь и заботу, которыми тот окружал семью.

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Бруно Марс и его отец Питер Эрнандес в больнице / © instagram.com/brunomars

«На прошлой неделе я успел последний раз обнять своего отца. Если вы когда-нибудь слышали, как я говорю о нем, то знаете: я всегда говорил, что именно он научил меня всему, что я знаю, особенно когда речь идет о музыке. Он воспитал моих четырех прекрасных сестер, брата и меня. В моих глазах он был лучшим отцом в мире. Я буду скучать по нему каждый день, пока мы не встретимся снова. Я люблю тебя, пап. Передай маме от меня поцелуи», — написал артист в скорби.

К слову, Питеру Эрнандесу было 74 года. В своем трогательном обращении к покойному Бруно также упомянул о матери Бернадетт Сан-Педро-Байот. Женщина умерла еще в 2013 году от аневризмы головного мозга.

Отец Бруно Марса / © instagram.com/brunomars

Как отец помог Бруно Марсу стать музыкантом

Питер Эрнандес был музыкантом и с детства прививал детям любовь к сцене. Он вырос в Бруклине, а затем переехал на Гавайи, где познакомился с будущей женой Бернадетт — танцовщицей хула. У супругов родилось шесть детей.

Эрнандес основал группу Love Notes в стиле ду-воп и привлек к выступлениям всю семью. Так, Бруно начал выступать еще в двухлетнем возрасте: мальчик выходил к публике в образе Элвиса Пресли, за что получил прозвище «Маленький Элвис».

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В семейном архиве есть и кадры, на которых Питер держит микрофоны для маленького сына, одетого как король рок-н-ролла. Именно отец не только открыл Бруно мир музыки, но и стал примером сценического стиля и поведения.

Бруно Марс и его отец Питер Эрнандес — архивное фото певца / © instagram.com/brunomars

В свое время певец рассказывал, что вдохновлялся именно образом Питера — его костюмами, лакированной обувью, прической и любовью к эффектным автомобилям. Часто в разговорах он назвал отца шоуменом с лидерскими качествами и отмечал, что без родительской поддержки его карьера могла бы сложиться иначе.

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