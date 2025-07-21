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Певец ENLEO во время обстрелов Киева оказался в эпицентре взрывов и напугал пламенем под окнами
Артист не на шутку смутил своих фанов.
Украинский певец Никита Леонтьев, он же ENLEO, показал жуткие последствия ночного обстрела Киева.
Исполнитель, известный своими перепевами песен "Інша любов", "Веди мене в храм" и другими, оказался в эпицентре взрывов. Так, в ночь на 21 июля российская армия в очередной раз нанесла удар по Украине. В частности, ракеты и дроны вызвали возгорание в Киеве.
Одним из жутких кадров поделился и ENLEO. В фотоблоге певец показал свой вид из квартиры, где виднеется пламя. Пока больше подробностей он не разглашал, а лишь в подписи оставил нецензурное выражение от увиденного.
Отметим, в ночь на 21 июля Киев подвергся массированной ракетно-дроновой атаке со стороны РФ, в результате которой погиб один человек, еще один пострадал. В нескольких районах столицы возникли пожары: горели балконы жилых домов, торговые сооружения, гаражи и детский сад. Наибольшие разрушения понесли Шевченковский, Дарницкий, Днепровский и Святошинский районы. Также из-за обстрела серьезно повреждена станция метро "Лукьяновская", из-за чего временно прекращала работу.