Певец ENLEO во время обстрелов Киева оказался в эпицентре взрывов и напугал пламенем под окнами

ENLEO

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Украинский певец Никита Леонтьев, он же ENLEO, показал жуткие последствия ночного обстрела Киева.

Исполнитель, известный своими перепевами песен "Інша любов", "Веди мене в храм" и другими, оказался в эпицентре взрывов. Так, в ночь на 21 июля российская армия в очередной раз нанесла удар по Украине. В частности, ракеты и дроны вызвали возгорание в Киеве.

Одним из жутких кадров поделился и ENLEO. В фотоблоге певец показал свой вид из квартиры, где виднеется пламя. Пока больше подробностей он не разглашал, а лишь в подписи оставил нецензурное выражение от увиденного.

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Сторис ENLEO

Отметим, в ночь на 21 июля Киев подвергся массированной ракетно-дроновой атаке со стороны РФ, в результате которой погиб один человек, еще один пострадал. В нескольких районах столицы возникли пожары: горели балконы жилых домов, торговые сооружения, гаражи и детский сад. Наибольшие разрушения понесли Шевченковский, Дарницкий, Днепровский и Святошинский районы. Также из-за обстрела серьезно повреждена станция метро "Лукьяновская", из-за чего временно прекращала работу.