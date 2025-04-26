Певец Фагот отреагировал на слухи о выходе из группы ТНМК: "Понервничайте немного"

Фагот / © YULA company

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Один из участников группы "ТНМК" Олег Михайлюта, более известный как Фагот, прокомментировал изменения в своей карьере.

Так, недавно артист представил сольный трек "Гроші". Это породило в Сети слухи, что Фагот готовится к сольному плаванию без группы. Журналистка ТСН.ua Анна Севастьянова спросила звезду о его дальнейших намерениях. Однако Олег сразу опроверг эту информацию, а затем отшутился.

Фагот / © instagram.com/fahot

По словам Михайлюты, он всегда посвящал определенное количество своего времени сольным проектам, но группа деятельность не прекращала. Поэтому он и дальше планирует радовать фанов музыкой и как отдельная единица, и как участник группы "ТНМК".

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"Нет. Это неправильные слухи. Хотя понервничайте немного. У меня постоянно сольные проекты происходят. Они не вписываются в ТНМК. Они и дальше будут продолжаться. А ТНМК — вечное и святое", — объяснил Фагот.

Напомним, недавно лидер группы The Hardkiss, певица Юлия Санина также высказалась о выходе из группы. После отмены концерта коллектива и резкой приостановки деятельности на год артистов заподозрили в распаде.