Певец из РФ нагло украл песню DREVO: команда украинского артиста разнесла преступника

DREVO

Украинский певец DREVO придал огласке громкий скандал. Его команда заявила, что российский артист R. Riccardo якобы незаконно использовал их музыку в собственном релизе.

Речь идет о песне «Потанцуй со мной», которая, по словам представителей DREVO, фактически дублирует композицию «Енкарапіста». В менеджменте убеждены, что совпадений здесь быть не может, ведь сходство охватывает всю структуру трека.

Реагируя на ситуацию, продюсер Михаил Шиян вместе с лейблом Sound United уже обратились к дистрибьюторам с жалобами. В команде ожидают, что спорный релиз вскоре исчезнет с музыкальных сервисов, пишет РБК-Украина.

R. Riccardo

В то же время они отмечают, что проблема плагиата со стороны российских исполнителей осложняется отсутствием надлежащего правового контроля. Однако оставлять это без реакции не собираются.

«Россияне вырыли вокруг своей территории правовой ров, протянув через который объекты интеллектуальной собственности, можно безнаказанно плевать в лицо цивилизованному миру. Но мы им это не спустим», — заявил Михаил Шиян.

DREVO

Продюсер также добавил, что команда DREVO активно поддерживает ВСУ, а потому не позволит таким «ворам» избежать ответственности.

«Плагиат не знает границ и должен быть наказан. Такие „танцы“ должны завершаться падением в оркестровую яму», — говорится в заявлении команды звезды.

Напомним, недавно громкий скандал случился вокруг шоу «Орел и Решка». Поклонники возмутились, когда увидели его продвижение на русском языке. Продюсер Нателла Крапивина объяснила свою языковую позицию во время войны.