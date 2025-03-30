Певец KHAYAT откровенно высказался о новых романах и почему не торопится становиться отцом

KHAYAT / © instagram.com/ado.khayat

Реклама

Украинский артист, участвовавший в Нацотборе на "Евровидении-2025" KHAYAT, рассказал подробности личной жизни.

По словам исполнителя, сейчас его сердце свободно. Он отмечает, что в случае кардинальных изменений своего холостяцкого статуса он обязательно сообщит об этом фанатам. А пока полностью посвящает себя работе и подготовке к концертам.

"Когда в моей жизни произойдет что-то грандиозное в этой сфере – рождение ребенка, свадьба, то конечно, я не буду это делать исподтишка. Это понятно, но если какие-то бытовые вещи, то я не вижу смысла педалировать на этом", - делится KHAYAT в интервью "Ближче до зірок".

Реклама

KHAYAT / © instagram.com/ado.khayat

В то же время к отцовству пока не готов. По мнению звезды, к пополнению в семье он приступит как только найдет свободное время. А с его гастрольным графиком это временно невозможно. Тем не менее, он готов к развитию личной жизни и верит в лучшее.

"Я хочу дать своему ребенку максимум. Хочу, чтобы у меня было для него время. Сейчас в творчестве и разрываться, быть отцом, который ездит на концерты и ​​приезжает переночевать домой, зачем это. Знаю, как это быть ребенком, как это долго не видеть своих родителей. Я открыт для знакомств, но пока у меня нет места для личной жизни", - объяснил исполнитель.

Напомним, недавно Меган Фокс после рождения ребенка от бывшего Machine Gun Kelly, которого подозревают в предательствах, наладила с ним отношения с важной целью.