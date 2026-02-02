Певец Khayat рассекретил свою настоящую фамилию и почему официально от нее отказался

Khayat

Финалист нацотбора на "Евровидение-2026" Khayat, он же Андрей Хайат, рассекретил свою настоящую фамилию.

Оказывается, артист от рождения был не Хайатом. У исполнителя была другая фамилия, а именно Скалкович. Об этом певец рассказал в интервью Славе Демину. Уже в сознательном возрасте исполнитель официально сменил фамилию. Певец выбрал такую же, как и у его отчима.

"У меня была фамилия Скалкович. Я сменил фамилию уже в достаточно сознательном возрасте. Это было просто перед тем, как начался мой музыкальный путь. Это не было запланировано, я сознательно пришел к этому шагу. Уже потом через полгода случился у меня "Голос країни" и так далее", - говорит исполнитель.

Khayat заверил, что отчим никогда не настаивал на том, чтобы он менял фамилию. Это решение артист принял сознательно во взрослом возрасте. Певец говорит, что просто почувствовал, что является частью семьи отчима, и не мог это игнорировать.

"Отчим на этом никогда не настаивал. Таких тем не было. Я просто в какой-то момент, как элемент благодарности, своего внутреннего ощущения, потому что я столько времени провел с этой семьей, понял, что это часть меня, я не могу это игнорировать", - заверил певец.

Отметим, Khayat стал финалистом нацотбора на "Евровидение-2026". Артист борется за победу с песней "Герци". Недавно исполнитель представил клип на конкурсную композицию.

Напомним, сам нацотбор, где будут выбирать представителя Украины на "Евровидении-2026", состоится уже 7 февраля. Недавно организаторы раскрыли, кто вошел в состав жюри конкурса.