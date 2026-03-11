Певец Khayat удивил заявлением о финале нацотбора на "Евровидение-2026": "Странное послевкусие"

Khayat / © instagram.com/ado.khayat

Певец Khayat, который участвовал в нацотборе на "Евровидение-2026", высказался о финале музыкального конкурса.

Артист выступал на сцене Национального отбора с песней "Герци" и занял пятое место. Исполнитель на проекте "Наодинці з Гламуром" признается, что этот нацотбор оставил у него странное послевкусие, поэтому в ближайшее время он пока не будет подавать свои заявки на конкурс. Однако Khayat не скрывает, что если у него появится достойная песня, то он еще попробует силы на Национальном отборе.

"Зарекаться не стоит, но в ближайшее время точно не буду участвовать, потому что в четырех нацотборах, в которых я был, этот оставил странное послевкусие, о котором мне меньше всего хочется говорить. Но никогда не знаешь... Возможно, когда появится еще песня", - поделился артист Анне Севастьяновой.

Khayat / © instagram.com/ado.khayat

Также исполнитель высказался о и победе на нацотборе LELÉKA. Певец говорит, что они особо не подружились, поскольку времени на сближение не было. Однако Khayat добавил, если судьи и зрители выбрали ее победительницей, то, вероятно, у нее есть высокие шансы на достойные результаты на "Евровидении-2026".

"Если зритель ее выбрал, если судьи ее выбрали - значит, наверное, шансы есть. У нас особо не было времени, не могу сказать, что мы дружим", - добавил артист.

Напомним, "Евровидение-2026" состоится в мае в Вене. Украину на песенном конкурсе будет представлять певица LELÉKA. Недавно исполнительница представила обновленную версию конкурсной композиции Ridnym.