Певец Киселев разорвал Сеть новым треком: при чем здесь Kalush Orchestra и почему фанаты спорят

Никита Киселев

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Украинский хитмейкер Никита Киселев представляет новую песню под названием «Крила лелеки», которая еще за несколько недель до релиза успела наделать шума в Сети.

Еще до официальной премьеры композиция стала предметом обсуждений в соцсетях. Причина — демо-версия композиции, которую ранее опубликовала у себя в TikTok группа Kalush Orchestra. После того, как Никита Киселев официально приобрел права на композицию, демо осталось в открытом доступе, поэтому часть слушателей начала обсуждать в комментариях, кому на самом деле принадлежит песня.

Ответ прост: «Крила лелеки» — это официальный релиз Никиты Киселева. Именно в его исполнении трек получил финальное звучание, собственную драматургию и полноценную музыкальную историю.

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Никита Киселев

«Для меня "Крила лелеки" очень личная вещь, и я рад, что она получила именно такую жизнь. Когда я впервые услышал ее, я понял, что она отзывается в моем сердце, поэтому я сразу обратился к автору слов и музыки DNK. Впоследствии я дописал куплеты и вышел по моему ощущению настоящий хит. После того, как я приобрел все права, мы обратились к команде группы Kalush и попросили удалить их демо, но они решили оставить видеоролик на своих ресурсах. Чтобы развеять все сомнения, хочу добавить, что участники группы Kalush не имеют отношения к ее официальному релизу, не претендуют на песню», — комментирует Никита Киселев.

Особенностью релиза стало и то, что в одной из демо-версий частично использовались инструменты искусственного интеллекта, но финальный релиз получился все-таки «живым». По словам артиста, ИИ не может заменить живую эмоцию, но открывает новые возможности для музыкального процесса.

«Искусственный интеллект сегодня становится частью многих творческих индустрий, и шоу-бизнес не исключение. Для меня это инструмент, который может помочь обрести форму, звук, настроение. Демо-версию песни я впервые услышал в варианте, созданном с использованием ИИ, но в финальной версии трека мы полностью переосмыслили и перезаписали все вживую», — комментирует Никита Киселев.

Технологическая тема продолжится и в видеоработе на трек: в клипе будут интегрированы элементы, созданные с помощью ИИ. Команда артиста объединила живую историю с современными визуальными решениями, чтобы передать главную идею песни — даже в самые сложные моменты человек может найти свои крылья.

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Напомним, недавно певец MONATIK выпустил новую песню «Тому що…». Артист уже представил клип, где неожиданно показали «свадьбу» Владимира Дантеса с известной исполнительницей.

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