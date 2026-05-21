Певец-легенда Миколайчук раскрыл закулисье личной жизни: как заигрывал к женщинам Данилко

Андрей Миколайчук и Андрей Данилко

Известный украинский композитор и певец Андрей Миколайчук вспомнил историю с начала карьеры Андрея Данилко и людей, которые повлияли на его творческий и сценический образ, в частности — появление женщины, которая стала частью его истории в тот период.

По словам артиста, все началось с концерта в Полтаве, где присутствовал Данилко. Именно там, в среде большого количества людей и женских образов вокруг сцены, начали формироваться новые творческие идеи. Он вспоминает, что в то время рядом с певцом появлялись разные женщины, которые так или иначе влияли на атмосферу и творческий процесс. Отдельно он вспоминает Тамилу Петрощук, к которой питал симпатию, и подчеркивает, что именно она стала одной из фигур этого периода. Также в разговоре появляется имя Марии Ефросининой, которая, по его словам, тоже принимала участие в сценических моментах и выступление

«Вот почему Данилко появился? Он был у меня на концерте в Полтаве… все вагон девушек… И я написал эту песню. Прибежала и Тамила Петрощук. Она мне нравилась. Это не при Лизе (прим. ред. жена) будь сказано, но Тамила Петрощук приехала в Киев ко мне на сольный концерт. Любила не меня, а Сережу Скрябина. Вот и я ей говорю: „Иди послушай“», — пересказывает он в интервью Дмитрию Гордону свои воспоминания о том периоде, добавляя, что многие моменты тогда происходили спонтанно и эмоционально.

Миколайчук эмоционально описывает то время как период творческого хаоса, импровизации и рождения новых идей, когда сцена сочеталась с личными историями. Он также вспоминает, что часть событий происходила в формате импровизации, где рождались песни и сценические номера.

Напомним, недавно оккупанты разбомбили дом автора хита «Піду втоплюся у річці глибокій». Миколайчук заявил о трудностях.

