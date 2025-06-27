Аль Бано выступил в РФ

Реклама

Итальянский певец Аль Бано, настоящее имя которого Альбано Карризи, выступил в России во время того, как она ежедневно обстреливает города Украины.

Так, исполнитель известный своим хитом "Felicità", приехал поразвлекать террористов за кровавые рубли. Аль Бано выступил на концерте в рамках Петербургского международного экономического форума, который активно используется Кремлем как элемент пропаганды "нормальной жизни".

Во время выступления в Санкт-Петербурге Бано развлекал российскую публику хитом-визиткой. Но в отличие от традиционного дуэта с Роминой Павер, которая отказалась от поездки в РФ, в этот раз на сцену с ним вышла другая певица - Ива Дзанники.

Реклама

Видео с выступления появилось на официальной странице Аль Бано в Instagram. Под публикацией украинские и иностранные пользователи оставили десятки комментариев с критикой: фанаты напоминали певцу о военных преступлениях России, обстрелах гражданской инфраструктуры, погибших детях в Украине и миллионах разрушенных судеб.

К слову, это далеко не первый случай, когда Аль Бано демонстрирует лояльность к Кремлю. Еще в 2014 году, после незаконной аннексии Крыма, певец открыто поддержал позорные действия России. А уже во время полномасштабной войны он старался быть осторожным в формулировках, но все же позволял себе заявления с неоднозначной позицией. В 2019 году Министерство культуры Украины внесло Аль Бано в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Несмотря на это, певец не изменил свою риторику и продолжает появляться на сценах страны-агрессора, прикрывая это лозунгами о "мире" и "любви".