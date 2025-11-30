Певец Вадим Олейник сообщил о разрыве с девушкой и назвал причину

Вадим Олейник / © instagram.com/oleynikvadim

Экс-участник группы "ДиО.фильмы", певец Вадим Олейник сообщил о разрыве с девушкой, стилисткой Софией Нестеренко.

Пара в течение четырех лет крутила роман. Но еще в начале января Вадим Олейник сообщил о кризисе в отношениях, что он с возлюбленной решил взять паузу и даже разъехался. И вот в интервью Славе Демину исполнитель признается, что они не смогли преодолеть проблемы. Наконец, влюбленные разошлись. Хотя к конкретике Вадим Олейник не прибегает, но уверяет, что это было их совместное решение. Также артист отмечает, что они остались в прекрасных отношениях и не держат зла друг на друга.

"Уже год не в отношениях. Инициаторами мы были вдвоем. Так случилось, что наши дороги разошлись. Но мы в очень хороших отношениях остались как друзья, как люди, которые любили друг друга, хорошо проводили время. Я только с благодарностью и уважением отношусь к ней", - делится артист.

Вадим Олейник и его бывшая девушка София / © instagram.com/oleynikvadim

Сейчас Вадим Олейник не ищет новых отношений. Однако певец мечтает в будущем влюбиться, создать семью и стать отцом. Но пока артист уделяет свободное время работе.

"Конечно, я хочу жениться как и все люди, которые ищут настоящую любовь, хотят семью, детей. Конечно, да! Это правда! Но сейчас я не ставлю себе цель, что мне нужно кого-то найти для того, чтобы жениться", - признается артист.

