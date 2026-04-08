Певец-военный Дэвид Аксельрод после реабилитации вернулся к службе и раскрыл детали

Дэвид Аксельрод / © instagram.com/david__axelrod

Украинский артист Дэвид Аксельрод, который с начала полномасштабной войны стал в ряды защитников, впервые за длительный период поделился подробностями службы и непростого восстановления после травмы.

Исполнитель признается, что сейчас его жизнь кардинально изменилась, а публичная деятельность отошла на второй план. По словам артиста, еще с первых дней вторжения он полностью погрузился в военную реальность — присоединился к территориальной обороне, активно работал в благотворительном фонде, а затем продолжил службу уже в составе Национальной гвардии Украины.

«Если честно, сейчас просто не до этого. Приоритеты изменились: речь не о карьере и не о медийном присутствии, а о гораздо более базовых вещах — чтобы мы выстояли и победили. С первых дней полномасштабной войны я фактически жил в этом режиме 24/7: занимался нашим благотворительным фондом, был в ТРО, сейчас служу в Нацгвардии. Пошел добровольцем — это было абсолютно сознательное решение. Конечно, этот путь не был простым», — откровенно поделился певец в интервью oboz.ua.

Впрочем, служба оказалась непростой: во время одного из выездов артист получил серьезную травму колена, которая заставила его временно отойти от выполнения обязанностей. После повреждения ему пришлось перенести несколько операций и пройти длительный период реабилитации. Несмотря на все трудности, после длительного лечения и реабилитации певец смог вернуться к службе. Сейчас он снова выполняет военные задачи.

«На одном из выездов получил травму — дальше операция, потом еще одна. Именно в тот период завершился контракт с ТРО, и встал вопрос: что дальше. Я фактически на год выпал из активной службы — операции, реабилитация, постепенное возвращение в форму. Но когда восстановился — вернулся снова к службе — уже в Нацгвардию», — добавил Дэвид.

