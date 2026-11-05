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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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Певец-военный объяснил, как во время службы ездит с концертами за границу: "Сравнивают с Козловским"

Александр Кварта служит в рядах ВСУ. Однако это не мешает ему выезжать с концертами за границу, из-за чего он сталкивается с критикой.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Александр Кварта

Александр Кварта

Украинский певец и композитор Александр Кварта, который служит в армии, объяснил, как выезжает с концертами за границу.

С августа прошлого года артист является военным. Исполнитель стал частью Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого. Однако это не мешает ему выезжать за границу с концертами, за что он сталкивается с критикой. На проекте «СучЦукрМуз» Александр Кварта объяснил, что все делает в рамках закона. В частности, он выполняет ответные задания от командиров.

«Очень часто меня сравнивают с Козловским. Я военный, я действующий военный, я не списался. И то, что вам не складывается в голове, что солдат ВСУ может при этом и петь, и быть за границей, — это же ваши проблемы, а не мои. У меня есть свои задачи. У меня есть свои командиры, которые отправляют меня на эти задачи. И вся ваша эта лягушачья давка не делает вам чести. От лая собак караван же не останавливается», — объяснил певец.

Александр Кварта

Александр Кварта

Артист выезжает за границу не просто так, а с концертами, благодаря которым закрывает потребности своей бригады. Александр Кварта говорит, что уже привез автобус, минивэн и пикап. И все это благодаря гастролям за границу.

«Вот только-только закрыл из Парижа буса. Он уже в Украине, и он приезжает на мою часть из Лондона. Так же был Т5 доставлен. Это один из крайнего Лондона. До этого я был в Нидерландах, Португалии. Перед этим в Лондоне был на Новый год — L200. Такая работа!» — объяснил артист.

Напомним, недавно звезда фильма «Киллхаус» Денис Капустин рассказал, как мобилизовался в ВСУ. Актер раскрыл, кем служит и как его изменила война.

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