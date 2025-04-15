Певец-воин Хлывнюк сделал эмоциональное заявление о русском языке во время войны: "Триггер не уберешь"

Андрей Хлывнюк

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Фронтмен украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который служит в рядах ВСУ, объяснил важность вытеснения русского языка из украинского пространства.

Исполнитель утверждает, что навсегда лишился языка убийц после увиденного на передовой. Он признается, что ему сразу становится некомфортно в русскоязычной среде. И в интервью Николаю Халезину подчеркнул, что язык является важной составляющей функционирования Украины. В частности, без него мы потеряем нацию, ведь иначе не будет никакой идентификации украинцев как отдельного народа.

"После увиденных ужасов стоит настолько протестный заслон, что я просто не воспринимаю. Человек — существо, которое во времена скитаний очень сильно реагирует на свой-чужой. Свой — это условно тот, кто в пещеру отнесет и залечит раны, а чужой — тот, кто уничтожит, чтобы забрать что-то. И если забрать ощущение, когда не видишь ничего, не нюхаешь, не знаешь, где ты ночью, например, то тогда единственным триггером на свой-чужой остается речь. Враждебная речь будет навсегда враждебной, а родная – навсегда родной. И ты как толерантный человек сможешь терпеть, делать вид, что все хорошо, но вернуться к базовым настройкам, когда это было нормально, ты уже не сможешь. Ведь на этом языке говорят убийцы", - подчеркнул Хлывнюк.

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Андрей Хлывнюк на фронте / © instagram.com/andriihorolski

В то же время Хлиывнюк объяснил, почему негативно относится к так называемым "хорошим россиянам". По словам музыканта, в сознании он уже давно имеет установку, что что-либо российское — это зло. Поэтому ни для каких граждан государства-террористки не может сделать исключение.

"Борьба продолжается. Доказывай потом 300 раз, что "это художник, поэт, что он против, что он диссидент, беглец и он даже донатит на Вооруженные силы, "силы добра", но триггер уже не уберешь!" — подчеркнул артист.

Напомним, недавно Андрей Хлывнюк впервые за годы умалчивания личной жизни заявил, что развелся. Певец признался, как это повлияло на него.