Певец-воин Ярмак разнес известных украинских звезд из-за позиции и упрекнул их за прошлое: "Это преступление"

Украинский певец и общественный активист Ярмак резко высказался о позиции некоторых известных украинских артистов и их действиях в прошлом.

В частности, звезда оценил деятельность артистов, которые во время полномасштабного вторжения отказались от всего, что связывает с государством-террористкой, и переводят старые русскоязычные песни. На это Ярмак отреагировал неоднозначно. Он вспомнил случаи, как до 2022 года эти же звезды не видели проблемы в дружбе с россиянами и выступлениями для них. Певец таких коллег назвал «переобуваками».

«В целом это хорошо, что они движутся в ту сторону (перевода своих русскоязычных хитов на украинский — прим. ред.). Но для меня это приспособленчество. Потому что очень многие из них с 2014 года то об Украине пишут, то они с российскими артистами, то они в Россию ездят на корпоративы для газпрома. Я на них не рассчитываю ни культурно, ни социально — никак. Я никак не отношусь, не пересекаюсь. Но они очень умные на самом деле, очень качественные „переобуватели“. Потому что вижу, как они привлекают к сотрудничеству людей, которые действительно двигали украинскую культуру», — подчеркнул артист в интервью «Рандеву».

Ярмак добавил, что такой нынешний патриотизм артиста не компенсирует его прошлые действия. При этом военный отметил, что не призывает к исключению таких звезд из культурного пространства, однако считает, что в будущем следует ориентироваться уже на других.

«Хороший вежливый человек — это не показатель. Очень много ужасных дел было сделано до, которые и сформировали ужасное последствие для нас сегодня. Это тоже преступление. Считаю, что они должны быть в нашем пространстве, стране, мы не должны их бить или „выбрасывать в помойку“. Вот у них есть там своя среда. Я помню, как они классно все дружили в 2018-2021 годы. Это была отдельная каста. Они селились вместе, становились родственниками. Вот пусть и живут себе дальше, а нам надо формировать другое. И желательно не с ними», — подытожил исполнитель, который сейчас воюет в ВСУ.

