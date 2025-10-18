Певец Юрченко обозвал Павлика "скользкой улиткой" и упрекнул за позицию: артист отреагировал

Виктор Павлик и Юрко Юрченко

Реклама

Украинский певец Виктор Павлик прокомментировал громкий скандал с фронтменом группы «Юркеш» и военным Юрком Юрченко.

Ранее коллеги дружили и были знакомы в течение 32 лет. Но их дружба неожиданно оборвалась после заявления Юрченко. Так, этим летом военный упрекнул товарища за его позицию. В частности, его возмутило поведение Виктора, который по его словам, «лайкает посты с памятью о галимом Яне Табачнике». Солист «Юркеш» не сдерживал свои эмоции и в посте обозвал коллегу «скользкой улиткой-павликом».

Долгое время Павлик молчал, но в комментарии журналистке ТСН.ua Анне Севастьяновой признался, что они так и не общались после этого инцидента с Юрком. Музыкант объяснил, что в день годовщины смерти Яна Табачника действительно он лайкнул пост его жены и распространил фрагмент видео с упоминанием о покойном аккордеонисте. Виктор добавил, что не видит в этом никакой проблемы, ведь политика и дружба для него лично — разные вещи.

Реклама

Комментарии под постом Татьяны Недельской — вдовы Яна Табачника / © Алексей Голобуцкий

«Все комментировали и никто за это ничего не получил. Это известные люди — Надя Шестак, Оля Сумская, Павел Збиров. А я ничего не комментировал, а выложил маленькое видео на пять секунд, где мой давний знакомый играет на трубе якобы посвящение Яну Петровичу. С Яном мы знакомы 40 лет. Я был на многих его программах и имею честь. А политические истории — это уже другая история. Я не понимаю за что. Я даже не писал „Светлая память“ или „Я очень люблю Яна Петровича“. Но я никому ничего не пытался объяснить. Он меня удалил из друзей. Политические предпочтения важны. Но мои прошлые годы — мое богатство", — объяснил певец для "Наодинці з Гламуром".

Отметим, аккордеонист Ян Табачник умер в 2023 году в Израиле от рака. При жизни он открыто поддерживал политиков и художников с пророссийской позицией. К тому же был народным депутатом нескольких созывов от «Партии регионов», которая поддерживала пророссийский курс и режим Виктора Януковича. В январе 2014 года Табачник голосовал за так называемые «диктаторские законы», которые ограничивали права и свободы украинцев во время Революции Достоинства.

▶️ Полное интервью можно посмотреть по этой ссылке: Как похудела Саливанчук, до сих пор ли холостяк Терен и кто оскорбил Павлика. Наодинці с ГЛАМУРОМ