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Певица Alyosha неожиданно сменила псевдоним и анонсировала концерт под новым именем

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Певица Alyosha неожиданно сменила псевдоним и анонсировала концерт под новым именем

Певица Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Артистка выступит в Новом Роздоле.

Украинская певица Alyosha объявила поклонникам, что изменила псевдоним.

Теперь артистка будет выступать под своим настоящим именем и фамилией – Елена Тополя. Как известно, Тополя – фамилия мужа исполнительницы, лидера группы "Антитела" Тараса Тополи. Девичья фамилия Alyosha – Кучер. Впрочем, Елена решила начать новую страницу в своем творчестве под фамилией супруга.

Об изменениях артистка рассказала на странице в Instagram. Певица анонсировала концерт в Новом Роздоле уже сегодня, 21 октября, и выступит под псевдонимом Елена Тополя. Именно так указано на афише мероприятия.

Певица Alyosha / © instagram.com/alyoshasinger
Певица Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

В свою очередь, фаны с восторгом восприняли такие изменения в карьере Елены, о чем сообщили ей в комментариях:

  • Елена Тополя – это прекрасно!
  • Прекрасно видеть у вас на афише Елена Тополя
  • Как вам подходит эта фамилия на афише
  • Крутое имя заиграло! Молодцы! Как драгоценный камень одели в оправу

Как известно, месяц назад певица Alyosha объявила, что хочет изменить свой псевдоним. Артистка призналась, что избавиться от старого сценического имени ей неоднократно советовали поклонники. Так что вместе с ними исполнительница и выбирала, под каким именем теперь будет выступать.

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Дата публикации
Просмотры
290
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