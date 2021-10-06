Певица Анна Добрыднева впервые призналась, что сбежала от мужа-тирана

Артистка рассказала о своих абьюзивных отношених.

Украинская певица и автор песен Анна Добрыднева впервые рассказала историю своей личной жизни.

Звезда в программе "ЖВЛ" говорит, что сначала эти отношения были "настоящей сказкой". Она мечтала о свадьбе с мужчиной, хотела родить ему детей. После полутора лет отношений пара решила начать жить вместе. Именно тогда звезда и поняла, что ее возлюбленный — тиран.

"Он хотел, чтобы я была горничной. Он постоянно говорил, что я делаю все не так", — признается артистка.

Анна Добрыднева / instagram.com/anna_dobrydneva

Последней каплей для Анны стало то, что мужчина начал обесценивать ее творчество. Он исполнительнице постоянно говорил, что ей лучше не петь.

"Тебе осторожно внушают, что ты кроме него никому не нужна. Это был абьюз чистой воды", — поделилась звезда.

Сейчас Добрыднева пока не встретила своего единственного. Однако, верит, что все еще впереди.

"Трое детей, вечера у камина, коты и собаки — вот это для меня важно", — добавила Добрыднева.

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