Певица Ассоль сменила сценическое имя и порадовала чувственной дебютной песней

Певица Екатерина Гуменюк сменила сценическое имя. Если же раньше ее псевдоним был Ассоль, то ныне же – SWOIIA.

Исполнительница под новым сценическим именем уже успела выпустить дебютную композицию. Артистка представила чувственную песню под названием "Сестра". Новой композицией SWOIIA хотела продемонстрировать свое восхищение невероятными и сильными украинскими женщинами, которые умеют быть хрупкими, женственными, но и готовы отдать свою жизнь за страну,

"С самого детства я точно знала, что хочу петь и дарить миру свое творчество. В какой-то момент я поняла, что мне нужно поставить все на паузу и найти себя. В моей душе накапливались эмоции, сохранялись истории. И сейчас, в этот сложный период для нашей страны, мне хочется песней отблагодарить украинок! Наши женщины волонтерят, собирают миллионы гривен, лечат на фронте раненых, а иногда и сами берут оружие в руки. О силе и мощи украинских женщин можно говорить неустанно!" – поделилась исполнительница.

SWOIIA уже представила клип на песню "Сестра". В видеоработе, режиссером которой стал Виктор Скуратовский, певица рассказала историю современных украинских женщин.

Кадр из клипа SWOIIA

В клипе снялись украинские женщины с эмоциональными и драматическими историями. Экс-военнослужащая и сексолог Анастасия Матюшевская, военный бухгалтер Яна Сергатюк, волонтер Наталья Феночко, которая шьет одежду для военных, парамедик Екатерина Галушка и пресс-офицер ВСУ Маргарита Ривчаченко.

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