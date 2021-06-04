Певица Assol в купальнике похвасталась длинными стройными ножками

Артистка показала снимок с отдыха.

Украинская певица Assol продолжает радовать фанов своими соблазнительным публикациями.

Так, на этот раз артистка поделилась фотографией в Instagram, на которой позирует лежа в кресле на отдыхе под открытым небом. Знаменитость в розовом сплошном купальнике и белой рубашке похвасталась длинными стройными ножками.

instagram.com/assolmusic

В посте исполнительница подумала об отдыхе.

"Для большинства людей отдых - это что-то физическое. Сходить в спа, съездить на море, наесться вкусностей... Как бы прекрасно всё не звучало, но этого недостаточно, чтобы полностью восстановить свои силы. Важно устраивать себе отдых не только телом, но и душой. Наукой доказано, что уровень стресса в организме становится на 68% ниже, после прочтения книг. По этой причине многие и берут с собой в отпуск несколько книжечек. Друзья, мой вам совет - отрывайтесь почаще от своих смартфонов и вместо постов в соцсетях окунайтесь в бумажные истории", — написала звезда.

Со своей стороны, фоловеры поделились, что обожают проводить время за чтением, а также написали, что Assol очень красивая.

Напомним, не так давно Assol в бикини ошеломила стройностью. Звезда похвасталась фигурой на отдыхе.

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