Певица FIЇNKA раскрыла сумму, которую зарабатывает на месяц: "Всегда не хватает"

Участница нацотбора рассказала, что ей приносит доход во время войны.
Певица FIЇNKA, которая недавно стала финалисткой нацотбора, рассекретила свои заработки.
Исполнительница призналась, что во время войны зарабатывает до 3 тыс. дол. FIЇNKA пояснила, что это зависит от рабочей нагрузки в месяц. Хотя стабильно ее жизнь обеспечивает четыре направления – реклама из соцсетей, роялти за прослушивание песен, концерты и выступления на частных мероприятиях.
"Реклама, корпоративы, концерты, роялти – четыре составляющие, на которых держится украинский артист. И можно даже без продюсерства сам себя обеспечить. Но говорю честно: всегда мало, всегда не хватает и хочется больше. Но работаем. Зависит от месяца – до 3 тыс. дол.", — рассказала артистка в интервью Славе Демину.
Также участница нацотбора ответила на частый вопрос, откуда будет брать деньги в случае победы на конкурсе. FIЇNKA не стала вдаваться в подробности, а лишь в шутку вспомнила о своей большой дружеской семье, которая готова скинуться ей на выступление на "Евровидении-2025".
"Давайте сначала пройдем, а потом будем думать, где брать деньги. Семья у меня большая — скинемся, если надо. Дальше разберемся", — подчеркнула звезда.
Напомним, недавно FIЇNKA попала в скандал – ее конкурсную песню заподозрили в плагиате известной звезды. Певица уже ответила и объяснила ситуацию.
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