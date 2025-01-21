Певица Grisana после провала на нацотборе на "Евровидение" пошла на конкурс от другой страны

Исполнительница подала свою заявку на участие в отборе Сан-Марино.

Украинская певица Grisana после провала на нацотборе на "Евровидение-2025" пытается попасть на конкурс от другой страны.

Исполнительница боролась за 10 место в финале Национального отбора с песней Kohoney. Однако достаточное количество голосов артистке набрать не удалось, она уступила место конкурентке FIiNKA.

Тем не менее, Grisana не оставляет попыток в мае выступить на главной музыкальной арене в Базеле, Швейцария. Певица подала свою заявку на участие в отборе Сан-Марино.

"Вы просили, и я сделала", – подтвердила Grisana.

Grisana подтвердила свое участие в отборе на "Евровидение-2025" от другой страны

Что интересно, это не первая украинская артистка, которая пытается покорить нацотбор, но затем подает заявку на участие в конкурсе от другой страны. Ранее певец Teslenko расторг договор с "Суспильным" и отправился на кастинг в отбор Сан-Марино.

Напомним, недавно организаторы "Евровидения-2025" объявили имена ведущих конкурса. В этом году ответственную миссию доверили трио женщин.

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