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Певица Grisana после провала на нацотборе на "Евровидение" пошла на конкурс от другой страны

Певица Grisana после провала на нацотборе на "Евровидение" пошла на конкурс от другой страны

Grisana

Исполнительница подала свою заявку на участие в отборе Сан-Марино.

Украинская певица Grisana после провала на нацотборе на "Евровидение-2025" пытается попасть на конкурс от другой страны.

Исполнительница боролась за 10 место в финале Национального отбора с песней Kohoney. Однако достаточное количество голосов артистке набрать не удалось, она уступила место конкурентке FIiNKA.

Тем не менее, Grisana не оставляет попыток в мае выступить на главной музыкальной арене в Базеле, Швейцария. Певица подала свою заявку на участие в отборе Сан-Марино.

"Вы просили, и я сделала", – подтвердила Grisana.

Grisana подтвердила свое участие в отборе на
Grisana подтвердила свое участие в отборе на "Евровидение-2025" от другой страны

Что интересно, это не первая украинская артистка, которая пытается покорить нацотбор, но затем подает заявку на участие в конкурсе от другой страны. Ранее певец Teslenko расторг договор с "Суспильным" и отправился на кастинг в отбор Сан-Марино.

Напомним, недавно организаторы "Евровидения-2025" объявили имена ведущих конкурса. В этом году ответственную миссию доверили трио женщин.

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