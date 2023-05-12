Певица из Литвы на "Евровидении-2023" трогательно поддержала украинцев: "Это свобода всей Европы"

Представительница Литвы на "Евровидении-2023", певица Моника Линките, выразила свое восхищение украинцами.

Певица призналась, что во время войны она нашла много новых друзей и очень благодарна за то, что сегодня украинцы продолжают борьбу.

По мнению исполнительницы, сейчас Украина воюет не только за свою свободу, но и свободу всей Европы. Об этом Моника заявила во время пресс-конференции после второго полуфинала песенного конкурса в Ливерпуле.

"Я нашла друзей из-за войны, и это очень грустно. Я хочу поблагодарить каждого украинца, который борется за свободу всех, поскольку это не только ваша свобода, но и свобода всей Европы. Благодарна вам за каждого. Слава Украине!", — сказала на закате Моника.

Моника Линките на "Евровидении-2023" / Фото: eurovision.tv

Отметим, что и выступление певицы на сцене "Евровидения-2023" также имеет особый посыл. Как отмечает Моника, в ее песне Stay она поет об исцелении, а именно то, что сейчас нуждается в мире и Европе.

Напомним, что 11 мая стали известны имена всех финалистов песенного конкурса "Евровидение-2023". Участники сразятся за приз музыкального первенства уже 13 мая.

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