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Певица из Литвы на "Евровидении-2023" трогательно поддержала украинцев: "Это свобода всей Европы"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
753
Время на прочтение
1 мин
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Певица из Литвы на "Евровидении-2023" трогательно поддержала украинцев: "Это свобода всей Европы"

Моника Линките / Фото: eurovision.tv

Исполнительница поблагодарила Украину за такое сопротивление.

Представительница Литвы на "Евровидении-2023", певица Моника Линките, выразила свое восхищение украинцами.

Певица призналась, что во время войны она нашла много новых друзей и очень благодарна за то, что сегодня украинцы продолжают борьбу.

По мнению исполнительницы, сейчас Украина воюет не только за свою свободу, но и свободу всей Европы. Об этом Моника заявила во время пресс-конференции после второго полуфинала песенного конкурса в Ливерпуле.

"Я нашла друзей из-за войны, и это очень грустно. Я хочу поблагодарить каждого украинца, который борется за свободу всех, поскольку это не только ваша свобода, но и свобода всей Европы. Благодарна вам за каждого. Слава Украине!", — сказала на закате Моника.

Моника Линките на
Моника Линките на "Евровидении-2023" / Фото: eurovision.tv

Отметим, что и выступление певицы на сцене "Евровидения-2023" также имеет особый посыл. Как отмечает Моника, в ее песне Stay она поет об исцелении, а именно то, что сейчас нуждается в мире и Европе.

Напомним, что 11 мая стали известны имена всех финалистов песенного конкурса "Евровидение-2023". Участники сразятся за приз музыкального первенства уже 13 мая.

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Евровидение-2023
Дата публикации
Просмотры
753
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