Певица KOLA довела до слез чувственным дуэтом с 9-летней поклонницей

Певица KOLA и музыкальный продюсер и автор многих ее хитов Иван Клименко стали приглашенными гостями нового выпуска проекта "Україна неймовірних людей" на телеканале ТЕТ.

Вместе со зрителями в зале они оценили выступления восьми сверхмощных участников с уникальными талантами – от изобразительного искусства до брейкинга. Едва ли не более всего звездных судей тронула Злата Солоненко из Винницы, которая в свои 9 лет безупречно исполнила дуэтную песню KOLA и MamaRika "Люди". Трек, который Иван Клименко написал об обычных украинцах, что благодаря силе духа, стойкости и несокрушимости превратились в титанов.

Злата Солоненко на шоу "Україна неймовірних людей"

9-летняя Злата спела так проницательно, что продюсер Иван Клименко засыпал ее комплиментами. Его покорило то, как глубоко маленькая девочка почувствовала заложенные им смыслы.

"Я хочу поблагодарить тебя за такое прекрасное исполнение. Я понимаю, что ты поняла эту песню, ты ее почувствовала. Мне как автору всегда важно, чтобы исполнитель, который поет мою песню, передавал те смыслы, которые я закладывал туда. Я почувствовал, что даже в таком маленьком возрасте ты проживаешь и чувствуешь, о чем ты поешь. Это очень важно – петь не просто буквы, а петь эмоции. Я тебе очень благодарен", – высказался Иван Клименко в проекте "Україна неймовірних людей".

Иван Клименко и KOLA на шоу "Україна неймовірних людей"

Не менее восторженно отреагировала исполнительница хита "Люди", который покорил все музыкальные чарты и растопил сердца миллионов украинцев.

"Я счастлива, что песня звучит, что песню исполняют такие прекрасные люди как ты. Это было очень красиво", – прокомментировала KOLA и предложила Злате спеть вместе.

KOLA на шоу "Україна неймовірних людей"

Их дуэт сорвал овации зрителей и ошеломил фронтвумен The Hardkiss и ведущую проекта "Україна неймовірних людей" Юлию Санину. Она отметила, что в свои 9 лет Злата Солоненко уже профессиональная артистка с фантастическим голосом.

"Я думаю, что каждому украинцу просто необходимо пересмотреть этот проект, потому что он вдохновляет. Здесь такие люди, от них идет тепло, добро, свет. Я просто настаиваю, чтобы каждый из вас посмотрел этот проект. Он вас не оставит равнодушными", – обратилась KOLA.

KOLA и Злата Солоненко на шоу "Україна неймовірних людей"

Уже в следующую субботу, 13 апреля, в 19:00 страну будет удивлять новая восьмерка участников с историями, которые должны звучать, с талантами, которые должны увидеть все. Ведущие Юлия Санина, Тимур Мирошниченко и приглашенный гость Коля Серга познакомят с теми, кто демонстрирует пример устойчивости, развивается, двигается вперед и ярко светит на весь мир.

Вдохновляйтесь несгибаемым поколением украинцев и уникальными талантами с проектом "Україна неймовірних людей" по субботам в 19:00 на телеканале ТЕТ.

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